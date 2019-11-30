HDP, yeniden çözüm süreci istedi

Pervin Buldan, çözüm süreci için HDP olarak gerekeni yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içinde ve yurt dışında terör örgütü PKK'ya ağır darbeler vurdu. Mehmetçik'in başarılı operasyonları sonrasında örgütteki terörist sayısı günden güne azaldı.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'den hükümete çözüm süreci çağrısı geldi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İmralı'da tutuklu bulunan PKK elebaşı Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması durumunda çözüm sürecine dönebileceklerini söyledi.

"HDP olarak katkı sunmaya hazırız"

Buldan, "Bu barış ve müzakere sürecinde hepimiz çok şey kazandık. Bu ülkeye cenazeler gelmediyse bu bizim en büyük kazanımımızdır. İşte bu tür süreçlerin yeniden yaşanması, bir daha başlaması için Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması gerekir. Türkiye'nin demokratikleşmesine, barışına, özgürlüğüne olan ihtiyaçtan kaynaklı HDP olarak bu sürece katkı sunmaya hazırız." şeklinde konuştu.