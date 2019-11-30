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Galatasaray'ın zorlu Trabzonspor deplasmanı kadrosunda 5 eksik!

Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu açıklandı. Falcao, Babel, Andone, Luyindama, Şener kadroda yer almadı.

Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu açıklandı. 

Galatasaray'ın kadrosunda Falcao, Babel, Andone, Luyindama, Şener kadroda yer almadı.

Galatasaray’ın Trabzonspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Jean Micheal Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Okan Kocuk, Emin Bayram, Erencan Yardımcı, Marcos Teixeira, Taylan Antalyalı, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina.

Trabzonspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı.

Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki dar alan pas oyunu oynandı.

Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, Trabzonspor karşılaşması için bugün saat 16.00’da Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla Trabzon’a hareket ederek yarın saat 19.00’da başlayacak maç öncesi bu kentte kampa girecek.

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