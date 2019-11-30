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Beşiktaş'ın toplam borcu açıklandı!

Beşiktaş’ın 2019 yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda okunan Denetim Kurulu raporuna görüne borcunun 2 milyar 759 milyon 185 bin TL olduğu açıklandı.

Beşiktaş’ta 2019 yılı 3. Olağan Divan Kurulu toplantısı Vodafone Park’ta gerçekleşti. Yoğun katılımın sağlandığı toplantıda siyah-beyazlı kulübün borcu açıklandı.

2 milyar 759 milyon 185 bin TL borç

Denetim Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel’in okuduğu rapora göre kulübün borcunun 2 milyar 759 milyon 185 bin TL olduğu belirtildi. Kulübün mevcut ve alacaklarının ise 285 milyon 674 bin TL olduğu açıklandı.

Borçların 598 milyon 972 bin 426 TL’sinin BJK Dernek ve Derneğe Bağlı Şirketlere ait olduğu, 2 milyar 160 milyon 213 bin TL’nin ise BJK Futbol Yatırım AŞ’nin olduğu ifade edildi.

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