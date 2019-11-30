Kılıçdaroğlu Davutoğlu'ndan övgüyle bahsetti! Birbirlerine alkışladılar

Aralık ayı içinde yeni partiyi kurması beklenen Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Avrasya Sanayi ve İş Adamları Derneği Genel Kuruluna katıldı. İki isim toplantıda birbirlerinin sözlerini alkışladı.

İstanbul'da Avrasya Sanayi ve İş Adamları Derneği (ASİAD) Olağan Genel Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya siyaset dünyasından bir çok isim katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu gibi siyaset camiasından tanıdık simalar yer aldı.

Burada konuşmaya yapan CHP Lideri Davutoğlu'ndan övgü dolu sözlerle bahsetti.

Davutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını zaman zaman alkışladı. Kılıçdaroğlu da Davutoğlu'nu hükümeti eleştirdiği sözlerini alkışladı.

"Hayatımda duyduğum en güzel cümlelerden bir tanesi"

Kılıçdaroğlu'nun, "Sayın Davutoğlu, Başbakanlık yaptığı dönemde siyasi etik kanununu Meclis'e getireceğini ifade etmişti. Hayatımda duyduğum en güzel cümlelerden bir tanesidir. Siyasi ahlak. Her mesleğin kuralı var. Avukatlığın, doktorluğun her şeyin kuralı var. Siyasetçiliğin kuralı ne? Bol bol yalan söylemek. Evet. Ülkeye temiz siyaset gerekmiyor mu?" ifadelerini kullanması sonrasında salonda, alkış sesleri yükseldi.

Kılıçdaroğlu Davutoğlu'nun sözlerini alkışladı

Davutoğlu'nun hükümete yönelik yaptığı eleştiriler de Kemal Kılıçdaroğlu tarafından alkışlandı.