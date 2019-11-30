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Erdoğan'dan YÖK'ün binlerce gencin geleceğini ilgilendiren kararına itiraz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan YÖK'ün üniversitelerdeki 128 programdan 14'ünde özel yetenek sınavını kaldırılıp merkezi sınavla öğrenci alması kararına itiraz etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine sunulan rapora olumsuz görüş bildirerek "Sanat ve spor programları özel yetenekle ilgili. Bu nedenle merkezi sınav yerine yetenek sınavı uygulanmalı" dedi.

Üniversitelerdeki 128 programa öğrenciler özel yetenek sınavı ile alınıyordu. Bunlardan 14'üne ise bazı üniversitelerce merkezi yerleştirme sınavı, diğer bazı üniversitelerce ise özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul ediliyordu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), geçen ekim ayında, hem merkezi yerleştirme hem özel yetenek sınavı ile öğrenci alımı yapılan söz konusu 14 programa, 2020'den itibaren sadece merkezi yerleştirme ile öğrenci alınacağını duyurdu.

Binlerce öğrenci ve velisi itiraz etti 

Üniversitelere bildirilen karara özellikle güzel sanatlar liselerinde okuyan öğrenciler ve veliler itiraz etti. YÖK bu itirazların ardından '2020 için hazırlıklarını geçen seneye göre yaptıkları gerekçesiyle söz konusu kararın gözden geçirilmesine yönelik görüş, öneri ve talepleri' dikkate alarak kararın uygulanmasını bir yıl erteledi. YÖK'ün kararını bir yıl ertelemesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, son yaptığı toplantıda konuya ilişkin görüş, öneri ve izlenimlerini raporlaştırdı.

Erdoğan olumsuz görüş bildirdi 

Kurul, YÖK'ün kararıyla ilgili değerlendirme raporunu ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu. Edinilen bilgiye göre raporda, YÖK kararının uygulanması ile ilgili olumsuz görüş bildirildi. Raporda YÖK'ün merkezi yerleştirmeyle öğrenci almasına karar verdiği 14 program ayrıntıları ile yer aldı. Bu programlar arasında çizgi film, grafik, grafik resimleme ve baskı, grafik tasarım, moda giyim tasarımı, moda tasarımı, moda ve tekstil tasarımı, rekreasyon, spor bilimleri, spor yöneticiliği, tekstil, tekstil geliştirme ve pazarlama, tekstil tasarımı, tekstil ve moda tasarımı bölümleri yer aldı. Raporda, karara karşı çıkmanın nedeni olarak da sanat ve spor ile ilgili bu programların yetenek ile ilgili olduğu ve bu nedenle merkezi sınav yerine yetenek sınavı uygulanması gerektiği belirtildi.

Yetenek ile öğrenci almaya devam edecek

YÖK kararına göre; beden eğitimi ve spor öğretmenliği, müzik öğretmenliği, resim-iş öğretmenliği başta olmak üzere resim, müzik, bale, piyano, heykel, keman, antrenörlük, baskı sanatları, cam, çalgı eğitimi, çalgı yapımı, opera, kompozisyon ve orkestra şefliği, performans, drama ve oyunculuk, fotoğraf, geleneksel Türk el sanatları, sahne sanatları, sahne tasarımı, seramik, sanat eserleri konservasyonu ve restorasyonu, şan, Türk halk oyunları, yaylı çalgıları kapsayan 114 program özel yetenek sınavı ile öğrenci almaya devam edecek.

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