Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da böyle karşılandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5’inci Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Katar’ın başkenti Doha’da Katar Emirlik Divanı'nda Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani tarafında karşılandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 12.40'ta Katar'ın başkenti Doha'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doha Hamad Uluslararası Havalimanı'nda Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid bin Muhammad el-Atiyye ve Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer ile büyükelçilik yetkilileri tarafından karşılandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5'inci Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Doha'da Katar Emiri Al Sani ikili görüşme gerçekleştirdi.
İkili görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5'inci Toplantısı'na başkanlık edecek.
Anlaşmaların imza töreninin ardından Al Sani tarafından onuruna verilecek resmi yemeğe katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret edecek.