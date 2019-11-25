Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da böyle karşılandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 12.40'ta Katar'ın başkenti Doha'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doha Hamad Uluslararası Havalimanı'nda Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid bin Muhammad el-Atiyye ve Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer ile büyükelçilik yetkilileri tarafından karşılandı.