Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar Emiri Al Sani görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doha Hamad Uluslararası Havalimanı'nda Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid bin Muhammad el-Atiyye ve Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer ile büyükelçilik yetkilileri tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile bir araya geldi.