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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar Emiri Al Sani görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5’inci Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Katar’ın başkenti Doha’da Katar Emirlik Divanı'nda Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani tarafında karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doha Hamad Uluslararası Havalimanı'nda Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid bin Muhammad el-Atiyye ve Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer ile büyükelçilik yetkilileri tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile bir araya geldi.

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