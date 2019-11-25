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İkinci bebeğine hamile olan oyuncu Damla Ersubaşı, ihanete uğradı

İkinci bebeğine hamile olan oyuncu Damla Ersubaşı'nın eşi Mustafa Can Keser, gittiği gece kulübünde bir kadınla görüntülendi. Ersubaşı, yaşanan olay sonrası eşini takipten çıkartarak birlikte çekilen fotoğrafını sildi.

Yıllar önce yayınlanan Sihirli Annem dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Damla Ersubaşı, şimdilerde ikinci bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Ancak oyuncunun 2016 yılında evlendiği Mustafa Can Keser'in bir kadınla görüntülenmesi magazin gündemine bomba gibi düştü.

BİR KADINLA GÖRÜNTÜLENDİ

Uçankuş'ta yer alan habere göre: Mustafa Can Keser, gittiği gece kulübünde eşi Damla Ersubaşı'ya ihanet etti. Keser, kulüpte bir kadınla samimi şekilde görüntülendi. Fotoğrafların magazin gündemine bomba gibi düşmesiyle ihaneti öğrenen oyuncunun boşanma kararı aldığı iddia edildi.

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