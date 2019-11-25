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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bomba sözler!

Bildiğiniz gibi Talat Atilla ve Rahmi Turan kaynaklı bir haber CHP'nin içine bomba gibi düştü. Hedefteki isim Muharrem İnce'den başkası değil..

Kemal Kılıçdaroğlu Fox Haber'de İsmail Küçükkaya'nın Çalar Saat'inde Muharrem İnce'nin ismini vermese de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Külliye'de buluştuğu iddia kişiyi bildiğini açıklamıştı. Muharrem İnce baba ocağı Elmalı köyünde bir basın toplantısı yaptı. Bir çok şey söyledi İnce... Yanında da Yalova Milletvekili Özcan Özel vardı... Hadi Özışık Özcan Özel'le özel bir görüşme yaptı... Özel'in açıklamaları CHP'de yeni bir krizi habercisi... Çünkü Kılıçdaroğlu ile ilgili çok ağır ifadeler var..

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