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Kimse Bilmez 24. bölüm fragmanı

Kimse Bilmez dizisi 24. yeni bölümüyle 1 Aralık 2019 Pazar akşamı ATV'de olacak. Kimse Bilmez'in bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Kimse Bilmez 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kimse Bilmez'in yeni bölümünde neler olacak? Kimse Bilmez 1 Aralık 2019 Pazar akşamı ATV'de...

Baba Yapım tarafından ortaya konan dizinin yönetmen koltuğunda Kartal Çidamlı ve Hakan Eren oturuyor.

Oyuncu kadrosuna bakıldığında ise Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri ve Burak Serdar Şanal’ın paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Zeynep Elçin, Zehra Yılmaz, Ferdi Kurtuldu, Kubilay Penbeklioğlu, Özlem Başkaya, Yiğit Koçak, Selda Özbek, Hakan Altıner, Timur Ölkebaş, Burak Haktanır, Onur Dikmen, Mehmet Ali Kaptanlar, Adnan Biricik ve Ahmet Mekin gibi deneyimli isimlerin yer aldığı görülüyor.

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