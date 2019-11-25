YEREL

Karaman'da yön levhasına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Karaman'da yön levhasına çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hasan Binici (30) idaresindeki 70 AB 070 plakalı otomobil, Karaman-Konya kara yolu otogar alt geçidine geldiği sırada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkaran refüjdeki yön tabelasına çarptı.

Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü araç içinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan güçlükle çıkarılan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Karaman Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri de araç ve çevresinde inceleme yaptı.

Bir süre trafiğe kapanan alt geçit otomobilin kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ankara'da ByLock kullandığı tespit edilen 34 kişi yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri'nin davetlisi olarak Katar'a gidiyor
Arda Turan Galatasaray'ı ikiye böldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Londra'ya çantasında 5 önemli dosyayla gidiyor
Emre Belözoğlu'ndan Gökhan Töre'ye: Bırakın gelsin bırakın!
Koç Holding'den Yapı Kredi açıklaması! Görüşmeler devam ediyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Yeni doğmuş bebeğe suni teneffüs yaptı sonra bakın ne oldu
Güvercin 2. bölüm fragmanı
31 Aralık 2019 resmi tatil mi okullar tatil olur mu?
Savaşçı 84. bölüm fragmanı
Kimse Bilmez 24. bölüm fragmanı
2. yargı paketi maddeleri içeriği neler var son haber
Şampiyon 11. bölüm fragmanı
Çıplak küvet pozunu paylaştı Yasak Elma'nın yıldızı Tuvana Türkay'ın olay fotoğrafı