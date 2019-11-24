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Bursa'da köprüden uçan otomobilde can pazarı

BURSA'da köprülü kavşaktan uçarak ters dönen otomobildeki 4 kişi yaralandı. Kaza yerinde adeta can pazarı yaşandı.

BURSA'nın merkez Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa köprülü kavşağında meydana gelen kazada; alınan bilgiye göre, arkadaşları ile birlikte Yıldırım istikametine giden Selçuk Ç.'nin kullandığı 16 ACZ 635 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir korkuluklara çarparak aşağıya uçtu.

Ters dönen araçta bulunan sürücü Selçuk C. (26) ile Cemil K. (27), Ünal K. (31) ve İsmail K. (43) yaralandı.

Aracın takla atarak köprüden düştüğünü gören vatandaşlar yaralıları araçtan çıkarıp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı.

Ağır yaralanan vatandaşlar çevredeki hastanelere kaldırılırken, yol trafiğe kapatıldı.

Olay yerini abluka altına alan ekipler, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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