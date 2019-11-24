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Sabriye Şengül 32 saniyede nakavt oldu

SURVIVOR'da ünlenen Sabriye Şengül, geçtiğimiz gece İngiltere'de çıktığı ilk kafes dövüşü maçında kısa sürede nakavt olunca sinirlerine hakim olamadı.

Sabriye Şengül'ün aylardır hazırlandığı Bellator Londra kafes maçı hayal kırıklığıyla bitti. İngiltere'de dün akşam ringe çıkan Şengül, Hollandalı rakibi Denise Kielholtz'a ilk raundun 32. saniyesinde nakavt oldu. Ancak milli boksörümüz bu mağlubiyeti kabullenemedi.

Hollandalı dövüşçü Denise Kielholtz, Sabriye'yi kısa süre içinde mağlup ederken maç sonrasında olay çıktı.Türk dövüşçümüz, maçın ardından 'Kickboks demiştik kickboks! MMA değil!' diye rakibine bağırdı.

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