Sabriye Şengül 32 saniyede nakavt oldu

Sabriye Şengül'ün aylardır hazırlandığı Bellator Londra kafes maçı hayal kırıklığıyla bitti. İngiltere'de dün akşam ringe çıkan Şengül, Hollandalı rakibi Denise Kielholtz'a ilk raundun 32. saniyesinde nakavt oldu. Ancak milli boksörümüz bu mağlubiyeti kabullenemedi.

Hollandalı dövüşçü Denise Kielholtz, Sabriye'yi kısa süre içinde mağlup ederken maç sonrasında olay çıktı.Türk dövüşçümüz, maçın ardından 'Kickboks demiştik kickboks! MMA değil!' diye rakibine bağırdı.