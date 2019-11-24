CHP'li Aykut Erdoğdu, kaçak yapısını yıktı
1 milyon liraya aldığı lüks villasında kaçak yapılaşmaya giden CHP'li vekil, skandalın ortaya çıkması üzerine eline balyozu aldı ve kayda girdi.
CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, yaklaşık 1 milyon liraya İzmir'in Çeşme ilçesinden lüks bir villa aldı.
Saray edebiyatı yaparken kendisine İzmir'de küçük bir saray yapmaya çalışan CHP'li Erdoğdu, kaçak yapılaşmaya gitti.
CHP'li vekilin bu hamlesi site sakinlerinin tepkisini çekti. Şikayetler üzerine yıkım kararı alındı.
Bu kararı fırsata çeviren Aykut Erdoğdu, kameralar kayıttayken eline aldığı balyozla kaçak yapıyı yıkmaya başladı.