YEREL

Yozgat’ta trafik kazası: 16 yaralı

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 16 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Yozgat’ın Yerköy ilçesi Arifoğlu köyü yakınlarında meydana geldi. Sivas’tan Ankara istikametine doğru ilerleyen Onur Aydağon hakimiyetindeki 58 YF 678 plakalı minibüs sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak rejüfe girdi. Kazada minibüs içerisinde bulunan 16 yolcu yaralanırken 2 yolcunun durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Yozgat ve Yerköy’deki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
TRT muhabiri Gülay Demir gözyaşları içinde okudu! Hayatımın en zor konuşmasıydı
Rabia Naz Vatan’ın tırnağındaki DNA baba Şaban Vatan’a ait çıktı
F-35'lerle donatılan ABD filosu BAE'ye geliyor
Çekici lüks aracı kaldırmaya çalışırken yan yattı
Konyaspor Beşiktaş maçı özet ve golleri
ABD'nin niyeti belli: YPG'den vazgeçemeyiz
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Çorum'da düğün yolunda feci kaza: 4 ölü, 4 yaralı
Ünal Karaman: "Güçlü bir camiaya karşı oynadık"
Dünyayı gezip öğrencilerine ilham olan Nilay Öğretmen
TRT muhabiri Gülay Demir "Hayatımın en zor konuşmasıydı"
Bakan Süleyman Soylu Ağrı’da fabrika açılışına katıldı
Rahmi Turan’ın kaynağı olduğu belirtilen gazeteci Talat Atilla'dan çarpıcı açıklama
Rabia Naz'ın tırnağındaki DNA baba Şaban Vatan’a ait çıktı
ABD Başkanı Trump konuştu: Ben olmasaydım, 14 dakikada yeryüzünden silineceklerdi