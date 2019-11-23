Kemal Kılıçdaroğlu: CHP örgütüne yönelik ciddi kumpaslar var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'de Harmandalı elektrik üretim tesisi açılışında konuştu. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu son günlerde Türkiye'nin gündemine oturan" Beştepe'ye giden CHP'li" iddialarıyla ilgili , "Türkiye'nin gündemini başka yere çekmek istiyorlar. CHP örgütlerine ciddi kumpaslar var" dedi.

Kurultay süreçlerinde provokasyon yaşanabileceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Defalarca milletvekillerine, belediye başkanlarına, vatandaşlarıma, il başkanlarına söyledim, bakın önümüzde süreçler var mahallere sandıkları koyduk. Demokrasinin işlemesi için elimizden geleni yapacağız. Ama bu sürecin olumsuz olması için ellerinden geleni yapacaklar. Sandalye atacak adam bulacaklar, yumruk atacak adam bulacaklar. Bu konularda çok dikkatli olun. Bu yapan CHP'li değildir, sarayın adamıdır" diye konuştu.