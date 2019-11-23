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70 milyon TL ikramiye isabet eden biletin sahibi ortaya çıktı! Ancak bileti kaybetmiş

2019 Yılbaşı Özel Çekilişi'nde 70 milyon TL ikramiye vuran biletin sahibi ortaya çıktı. Büyük ikramiyenin vurduğu biletin sahibi olduğunu iddia eden kişi, biletin içinde yer alan çantayı kaybettiğini söyledi. Kısmetsiz talihli, bileti getirene ödül vereceğini söyledi.

Milli Piyango'nun 2019 Yılbaşı Özel Çekilişi'nde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği biletin sahibi olduğunu söyleyen A.A. ortaya çıktı. Üzerine ismini, soyadını yazıp imzasını attığı biletin çantasıyla birlikte kaybolduğunu öne süren A.A. mahkemeye başvurdu. Bilette imzası bulunduğu için kullanılamayacağını belirten A.A, "Bilet kimdeyse çıksın, çünkü az bir zaman kaldı. Gelsinler bileti bana versinler ben de ödül vereyim, bu iş tatlılıkla kapansın" dedi.

Aylardır merak edilen 70 milyonluk biletin sahibi olduğunu söyleyen kişi 326 gün sonra ortaya çıktı. Milli Piyango İdaresi'nin 2019 Yılbaşı Özel Çekilişi'nde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği '7615536' numaralı tam bileti kendisinin aldığını söyleyen 60 yaşındaki A.A, üzerine adını yazıp imzasını attığı biletin evde çantasıyla birlikte kaybolduğunu öne sürdü. Mahkemeye başvuran A.A. bileti getirene ödül vereceğini açıkladı.

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