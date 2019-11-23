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MasterChef'ten elenen Suna'dan gelen tepkiler sonrası ilk açıklama!

MasterChef'e veda eden Suna Aydın sosyal medya hesabından eleme sonrası ilk açıklamasını yaptı. Aydın, "Hepinizin çok üzüldüğünü biliyorum ama ben yemek yapmaktan vazgeçmeyeceğim ve sizlerden de" notunu paylaştı.

TV8'in fenomen yarışması MasterChef, geçtiğimiz akşam heyecan dolu bölümle ekrana geldi. Eleme bölümüyle izleyicinin karşısına çıkan MasterChef'te eleme potasına kalan Suna, Kıvanç, Yasin ve Batuhan arasından yarışmaya veda eden isim Suna oldu. Suna'nın elenmesi ise sosyal medyada büyük tepki çekti. Sevilen yarışmacı gelen tepkilerden sonra sessizliğini bozdu.

Sosyal medyadan destek mesajları alan ünlü yarışmacı da Instagram hesabından sevenlerine şöyle seslendi:

"Hepinizi gerçekten çok seviyorum. Çok üzüldüüğünüzü de biliyorum. Ama ben yemek yapmaktan asla vazgeçmicem ve sizlerden de."

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