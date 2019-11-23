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Rıdvan Dilmen'den Fatih Terim'e eleştiri: Hani ceza hep şikayet ediyor

Galatasaray-Başakşehir maçını yorumlayan Rıdvan Dilmen, Fatih Terim'in her basın toplantısında oyuncularından şikayet etmesiyle ilgili ''Genç oyuncular oynayacak dedi, hani kime ceza ama ne oldu, yok ortada.'' dedi.

Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan % 100 futbol programında Medipol Başakşehir'in deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği maçı değerlendirdi.

Falcao'nun 2 hafta sonra döneceğini belirten Dilmen, şu ifadeleri kullandı;

''Galatasaray için sevindirici haber, Falcao'nun 2 hafta sonra oynama ihtimali varmış. Başkanın söylediğine göre tendonunda sıkıntı varmış riske edilecek bir sakatlık değil, muhtemelen dinlendiriliyor. Galatasaray'ın ideal kadrosu ile hocanın temmuz ayında yaptığı planlama bu değil. Okan, Ahmet, Ömer, Emre, Adem bunlar hocanın kadrosunda yoktu. Planlamanın yarısı gitmiş. Mevcut kadrondan gidenlere göre bunları takım olarak kurmuş. Sıkıcı bir maç, ilk kez bu kadar uzun ara verildi lige. Ligi özlüyorsunuz ama sıkıcı oluyor. Konsantrasyonlarda sorunlar oluyor.

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