MEDYA

Hekimoğlu 1. bölüm 2. fragmanı

Hekimoğlu dizisi 1. bölümüyle yakında Kanal D'de olacak. Hekimoğlu'nun yayınlanacak ilk bölümünde neler yaşanacak?

Hekimoğlu 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Hekimoğlu'nun ilk bölümünde neler yaşanacak? Hekimoğlu yakında Kanal D'de...

Başrollerinde Timuçin Esen, Ebru Özkan, Okan Yalabık, Kaan Yıldırım, Damla Colbay ve Aytaç Şaşmaz'ın olduğu Hekimoğlu yakında Kanal D'de başlıyor.

Yayınlandığı bütün ülkelerde reyting rekorları kıran ve büyük bir hayran kitlesi yaratan 'House M.D.' dizisi, Hekimoğlu adıyla yakında Kanal D'de olacak.

Dizi dünyasının unutulmaz karakteri 'Dr. House'u Timuçin Esen canlandırıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Rahmi Turan: Hata yaptım özür dilerim
Galatasaray Başakşehir maçı golleri ve geniş özeti
Donald Trump: Ben olmasaydım Hong Kong yeryüzünden silinmiş olurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmirli vatandaşlara müjde
Kayserispor'un yeni başkanı Berna Gözbaşı oldu
Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına kapıyı kapattı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sevgili Geçmiş 6. bölüm fragmanı
Ferhat ile Şirin 2. bölüm fragmanı
Havalar soğudu yağmur meteoroloji yağmur uyarısı verdi
Hercai 23. bölüm fragmanı
Arka Sokaklar 533. bölüm fragmanı
Deniz Oral bakın hangi rolde oynayacak Seksenler dizisine bomba transfer
Payitaht Abdülhamid 98. bölüm fragmanı
Sahte peygamber İskender Evrenesoğlu hayatını kaybetti