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Fatih Terim'den Arda Turan yorumu: Çok şaşırdım

Fatih Terim, Arda Turan’ın maçtan önce kendisine gelip sarılması ve elini öpmesi hakkında konuşurken “Açıkçası ben çok şaşırdım. Beklemiyordum. Evlatlar bazen kızdırıyor. Bazen şaşırtıyor.'' dedi.

Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray evinde Medipol Başakşehir’e 1-0 mağlup oldu.

Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lemina’nın hatasına kadar sahanın en iyisi olduğunu belirterek, “Bir takımın en tehlikeli durumu oyuna çıkarken kaptıracağı top. Kritik olan dakika 78-79. Onun için maalesef kaleci ve defans oyuncularında yüz tane çok iyi iş yaparsınız ama bir tane yapamazsınız hatıralarda o kalır. O ana kadar özellikle ikinci yarı sağ taraftan girilip kesilen bir top var. 2 şutları kaleyi bulmuş biri gol diğerini Okan çıkardı. Ama genel oyunundan tabi ki memnunum ama bu hatadan memnun değilim. Onun gibi bir adamın bunu yapmaması lazım” dedi.

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