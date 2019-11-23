POLİTİKA

Uğur Dündar'dan gazetecilik dersi!

Gazeteci Uğur Dündar, Rahmi Turan'ı arayan kaynağın kendisini de aradığını söyledi. Haberin delili olmadığı için haberi girmediğini söyleyen Dündar, iddianın manipülatif ve tuzak olduğunu ifade etti.

Uğur Dündar, Rahmi Turan'ın gündeme bomba gibi düşen iddiasının kumpas olduğunu söyledi. Aynı kaynağın kendisini de aradığını; ancak delil olmadığı için haberi girmediğini ifade eden Dündar, daha sonra aynı kaynağın aynı bilgiyi Candaş Tolga Işık'a aradığını öğrendiğini söyledi.

CNN Türk'te canlı yayına katılan Uğur Dündar, Rahmi Turan'ın aynı kaynağın iki gazeteciyi de aradığını söylemesi üzerine açıklama yaptı. Kendisine gelen bilginin doğruluğunu teyit edemediği için haberi girmediğini söyleyen Dündar, ikinci ismin Candaş Tolga Işık olduğunu ifade etti.

İşte Dündar'ın canlı yayındaki o açıklamaları:

"Rahmi Abi, iki gazeteciye daha bu haber gitmiş deyince nasıl olsa bu ortaya çıkar, onun için ben size yaşadıklarıma anlatayım. Geçtiğimiz hafta içerisinde böyle bir haber geldi. Aynen Rahmi Abi'ye gittiği gibi! Haberimiz çok özel, yüzde yüz doğru. 9 Kasım'da Muharrem İnce, Saray'a gitmiş görüşmüş. O haberde yazılanları hatırlıyorsunuz! 

"Ben girmem o haberi dedim"

Rahmi Abi'nin de o kaynağa güvenmesi nedeniyle o da yanılmış olabilir. Ben Uğur Dündar olarak kendi gazetecilik ahlakının gereğini yaptım onu anlatıyorum. Bu haberin yaratacağı şudur: Uğur Dündar, CHP'yi dizayn mı ediyor? Bu haberin toplumda yaratacağı yorum bu olur. Elinizde bilgi de yok. Kaldı ki Muharrem İnce'ye sordunuz hayır gitmedim dedi. Saray'a sordunuz haber böyle bir şey olmadı dedi. O zaman ne yapacaksınız çamur at izi kalsın mı yapacaksınız? Ben girmem o haberi dedim. Reddettim.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
2250 personelle Kıran-7 Munzur Vadisi operasyonu başladı
AK Partili Ömer Çelik'ten Beştepe'deki görüşme iddiasıyla ilgili CHP'ye sert tepki
Tel Abyad'da bomba yüklü araç patlatıldı: 14 ölü, 26 yaralı
Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu: Cumhurbaşkanımız birinci elden paylaşacak
Fenerbahçe Obradovic kararını verdi
Hasan Kartal: Vedat Muriç'i sattığımıza pişman olmadık
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Rahmi Turan: Hata yaptım özür dilerim
Fatih Terim'den Arda Turan yorumu: Çok şaşırdım
ABD Başkanı Trump konuştu: Ben olmasaydım, 14 dakikada yeryüzünden silineceklerdi
İstanbul’da Uygur Türkü iş adamının öldürülme anı kamerada
Hekimoğlu 1. bölüm 2. fragmanı
Hadise'nin aile derdi büyük O Ses Türkiye'de ağladı! Ablası ve annesiyle kavgası
Sevgili Geçmiş 6. bölüm fragmanı
Deniz Oral bakın hangi rolde oynayacak Seksenler dizisine bomba transfer