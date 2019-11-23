Uğur Dündar'dan gazetecilik dersi!

Uğur Dündar, Rahmi Turan'ın gündeme bomba gibi düşen iddiasının kumpas olduğunu söyledi. Aynı kaynağın kendisini de aradığını; ancak delil olmadığı için haberi girmediğini ifade eden Dündar, daha sonra aynı kaynağın aynı bilgiyi Candaş Tolga Işık'a aradığını öğrendiğini söyledi.

CNN Türk'te canlı yayına katılan Uğur Dündar, Rahmi Turan'ın aynı kaynağın iki gazeteciyi de aradığını söylemesi üzerine açıklama yaptı. Kendisine gelen bilginin doğruluğunu teyit edemediği için haberi girmediğini söyleyen Dündar, ikinci ismin Candaş Tolga Işık olduğunu ifade etti.

İşte Dündar'ın canlı yayındaki o açıklamaları:

"Rahmi Abi, iki gazeteciye daha bu haber gitmiş deyince nasıl olsa bu ortaya çıkar, onun için ben size yaşadıklarıma anlatayım. Geçtiğimiz hafta içerisinde böyle bir haber geldi. Aynen Rahmi Abi'ye gittiği gibi! Haberimiz çok özel, yüzde yüz doğru. 9 Kasım'da Muharrem İnce, Saray'a gitmiş görüşmüş. O haberde yazılanları hatırlıyorsunuz!

"Ben girmem o haberi dedim"

Rahmi Abi'nin de o kaynağa güvenmesi nedeniyle o da yanılmış olabilir. Ben Uğur Dündar olarak kendi gazetecilik ahlakının gereğini yaptım onu anlatıyorum. Bu haberin yaratacağı şudur: Uğur Dündar, CHP'yi dizayn mı ediyor? Bu haberin toplumda yaratacağı yorum bu olur. Elinizde bilgi de yok. Kaldı ki Muharrem İnce'ye sordunuz hayır gitmedim dedi. Saray'a sordunuz haber böyle bir şey olmadı dedi. O zaman ne yapacaksınız çamur at izi kalsın mı yapacaksınız? Ben girmem o haberi dedim. Reddettim.