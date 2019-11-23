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Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, İstiklal Caddesi'nde keçi gezdirdi

Son dönemde yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Zeynep Alkan, İstiklal Caddesi'nde keçi gezdirdi. Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Alkan takipçilerini hayrete düşürdü.

Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör'ün kızları Zeynap Alkan, son dönemde yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmüyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ise kendinden söz ettiren Alkan, son olarakİstiklal Caddesi'nde elinde keçiyle gezerken bir video paylaştı.

Alkan'ı görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Zeynep Alkan'ın neden keçiyle gezdiği sonradan ortaya çıktı. Alkan'ın, bir çekim için keçiyle gezdiği, aynı zamanda sosyal bir deney yaptığı öğrenildi. Sosyal medya hesabından da bu görüntüleri paylaşan Alkan takipçilerinden yoğun bir ilgi gördü.

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