MEDYA

Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu'nu duygulandıran soru

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan Tuncel Kurtiz sorusu Kenan İmirzalıoğlu'nu duygulandırdı.

Milyoner'de yarışmacıya sorulan bir soru Kenan İmirzalıoğlu'nun bir zamanlar rol aldığı Ezel dizisinden geldi. Ezel dizisinde Ramiz Karaeski karakterine hayat veren Tuncel Kurtiz'in okuduğu "Reading Zindanı Baladı" adlı şiir, hangi şaire ait olduğu soruldu.

Sorunun şıklarında A) William Shakespeare B) Oscar Wilde C)Lev Tolstoy VE D) Victor Hugo şıkları vardı.

Yarışmacı joker hakkınıda kullanarak C)Lev Tolstoy şıkkını söylerek doğru cevabı bildi. Ancak Tuncel Kurtiz'in sesini duyan Kenan İmirzalıoğlu, duygu dolu anlar yaşadı.

"Beni derinden etkiledi"

Kenan İmirzalıoğlu, "Tuncel Kurtiz'in sesini duymak beni derinden etkiledi." ifadelerini kullandı. ATV ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı dönem Türkiye'nin en çok izlenen dizisi olan Ezel'in başkarakteri 'Ezel Bayraktar'a Kenan İmirzalıoğlu hayat verdi. Dizide Kenan İmirzalıoğlu'na, Tuncel Kurtiz, Cansu Dere, Yiğit Özşener ve Barış Falay da eşlik etmişti.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
TRT muhabiri Gülay Demir gözyaşları içinde okudu! Hayatımın en zor konuşmasıydı
Rabia Naz Vatan’ın tırnağındaki DNA baba Şaban Vatan’a ait çıktı
F-35'lerle donatılan ABD filosu BAE'ye geliyor
Çekici lüks aracı kaldırmaya çalışırken yan yattı
Konyaspor Beşiktaş maçı özet ve golleri
ABD'nin niyeti belli: YPG'den vazgeçemeyiz
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kolombiya’da karakola saldırı: 3 ölü
Kayseri’de zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi
Dünyayı gezip öğrencilerine ilham olan Nilay Öğretmen
Yozgat’ta trafik kazası: 16 yaralı
Çorum'da düğün yolunda feci kaza: 4 ölü, 4 yaralı
Rahmi Turan’ın kaynağı olduğu belirtilen gazeteci Talat Atilla'dan çarpıcı açıklama
Ünal Karaman: "Güçlü bir camiaya karşı oynadık"
ABD Başkanı Trump konuştu: Ben olmasaydım, 14 dakikada yeryüzünden silineceklerdi