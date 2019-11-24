MEDYA

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 12. bölüm fragmanı

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi 12. yeni bölümüyle 30 Kasım 2019 Cumartesi akşamı Show TV'de olacak. Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölümünde neler olacak? Kuzey Yıldızı İlk Aşk 30 Kasım 2019 Cumartesi akşamı Show TV'de...

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı’nda başrolleri Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşıyor. Kuzey ve Yıldız’ın aşk hikayesini romantik, komik ve macera dolu bir anlatımla seyirciyle buluşturacak olan dizide; Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
TRT muhabiri Gülay Demir gözyaşları içinde okudu! Hayatımın en zor konuşmasıydı
Rabia Naz Vatan’ın tırnağındaki DNA baba Şaban Vatan’a ait çıktı
F-35'lerle donatılan ABD filosu BAE'ye geliyor
Çekici lüks aracı kaldırmaya çalışırken yan yattı
Konyaspor Beşiktaş maçı özet ve golleri
ABD'nin niyeti belli: YPG'den vazgeçemeyiz
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Çukur 77. bölüm 2.fragmanı: 3. sezon 10. bölüm
Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu'nu duygulandıran soru
Dünyayı gezip öğrencilerine ilham olan Nilay Öğretmen
Kolombiya’da karakola saldırı: 3 ölü
Kayseri’de zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi
Rahmi Turan’ın kaynağı olduğu belirtilen gazeteci Talat Atilla'dan çarpıcı açıklama
Yozgat’ta trafik kazası: 16 yaralı
ABD Başkanı Trump konuştu: Ben olmasaydım, 14 dakikada yeryüzünden silineceklerdi