Irak’taki protestolarda kanlı gece: 7 ölü

Irak’ta ekim ayından bu yana başlayan hükümet karşıtı protesto gösterileri aralıksız sürüyor. Başkent Bağdat’taki korumalı Yeşil Bölge’ye giden Ahrar, Sinek ve Şüheda köprülerinde yine çatışma çıktı.

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Albay Halit el-Mehna, Bağdat’taki Tayaran, Tahrir, Hellani ve Risafa bölgelerinde güvenlik güçlerinin müdahalesinde 3 sivilin öldüğünü ve 37 güvenlik gücü mensubunun yaralandığını söyledi. Güneydeki Nasiriye kentinde de benzer görüntüler yaşandı. Kentteki Zeytin Köprüsü’nü kapatan protestocuları dağıtmak için sert müdahalede bulunan güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.