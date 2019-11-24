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Bitlis’in maskotu ayılar kavurmayla besleniyor

BİTLİS’te bulunan dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü Nemrut Krater Gölü'ndeki boz ayı yavruları kavurmayla besleniyor.

Adeta Bitlis’in maskotu haline gelen ayılar, Nemrut Krater Gölü’ne gezmeye ve pikniğe giden vatandaşlfu tarafından elle besleniyor. Son zamanlarda turizme katkı sağlayan iki yavru boz ayıyı görmek için vatandaşlar adeta Nemrut Krater Gölü’ne akın ediyor. Resmi olmayan rakamlara göre bu yıl 130 bine yakın ziyaretçi ağırlayan Nemrut Krater Gölü, yavru ayılar sayesinde turist sayısını arttırdı. Yavru iki boz ayıyı beslemekle kalmayan vatandaşlar, ayıların kendilerine saldırma olasılığını bile düşünmeden özçekim yapıyorlar.

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