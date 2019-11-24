İstanbul Fatih'te emekli başkomiser kızını uyurken öldürdü

İSTANBUL Fatih Zeyrek Mahallesi Dülgeroğlu Sokak'ta meydana gelen olayda; iddiaya göre, kızıyla birlikte yaşayan emekli başkomiser Kemal A., henüz belirlenemeyen bir nedenle çekyatta uyuyan kızı Nihal'i başından tabancayla vurdu.

Daha sonra sokağa çıkan emekli başkomiser, 155'i arayarak kendini ihbar etti.

İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Babası tarafından sol şakağından vurulan Nihal A.(40) ağır yaralı olarak ambulansla Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Nihal A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Emekli başkomiser Kemal A., olay yerine gelen polis ekibine olayda kullandığı tabancayla birlikte teslim oldu.

"Kurtulsun diye yaptım"

Baba Kemal A.'nın ifadesinde, savunma olarak, "Kurtulsun diye yaptım" dediği öğrenildi.

Babası tarafından uyurken öldürülen Nihal A.'nın 10 yaşından bu yana bipolar bozukluk tedavisi gördüğü, yaklaşık bir ay önce de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine yattığı öğrenildi.