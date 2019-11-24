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Samsun'daki futbol maçında kimsesiz çocuklara oyuncak sürprizi

Yılport Samsunspor-Şanlıurfaspor maçına davet edilen kimsesiz çocuklar, maçın 55. dakikasında oyuncak yağmuruna tutuldu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Yılport Samsunspor'un sahasında Şanlıurfaspor karşılaştığı maça davet edilen kimsesiz çocuklar, oyuncak sürprizi ile karşılaştı.

Samsunspor Kulübü, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün evlerinde kalan 100 çocuğu, Şanlıurfaspor ile oynadığı maça davet etti.

Çocuklar için önceden peluş bebek toplayan Ondokuz Mayıs Üniversitesinin Tiyatro Topluluğu'nda yer alan öğrenciler, beraberlerinde getirdikleri oyuncakları, ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğü ile devam eden karşılaşmanın 55'inci dakikasında, çocukların bulunduğu yöne atmaya başladı.

Öğrencilerin çocukları oyuncak yağmuruna tutmasını diğer taraftarlar da alkışladı.

Oyuncak yağmuruna tutulan çocuklar; şaşkınlık ve sevinci bir arada yaşadı.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Yılport Samsunspor ile 5 yıllık resmi sözleşme imzalayan tecrübeli teknik direktör Ertuğrul Sağlam, geçen yıl Süper Lig'de İstiklal Mobilya Kayserispor-Trabzonspor maçında aldığı 1 maçlık cezası nedeniyle ilk resmi müsabakasını tribünden takip etmek zorunda kaldı.

Karşılaşmayı Yılport Samsunspor 5-0 kazandı.

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