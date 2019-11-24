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Sürücü kursu öğretmenine dayak kamerada

BAHÇELİEVLER'de sürücü kursu öğretmeni, sınavı geçemeyen öğrencisinin yakınları tarafından saldırıya uğradı. Öğretmenin darp edildiği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Bahçelievler‘de meydana geldi. İddialara göre, geçtiğimiz günlerde direksiyon sınavı yapıldığı sırada bir adayın yakınları sürücü kursu öğretmenine saldırdı.

Sınavı geçemeyen adayın yakınları, yol ortasında öğretmeni tekme tokat dövdü. Çevredeki vatandaşlar aday yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı. Sürücü kursu öğretmeninin saldırıya uğradığı o anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, direksiyon başında olan öğretmenin araçtan zorla indirildiği görülüyor. Ardından, öğretmen birkaç kişi tarafından yol ortasında darp ediliyor. Çevredeki vatandaşların da ayırmaya çalıştığı görülüyor.

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