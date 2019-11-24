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İzmir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı güldüren küçük kız

CUMHURBAŞKANI Erdoğan konuşurken araya giren minik kız, "Reis dedi selamün aleyküm" dedi salonda kahkaha tufanı koptu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir'e yaptığı ziyaretten geri güzel görüntüler kaldı.

Erdoğan'ın konuşma yaptığı sırada İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın yanında oturan küçük kız, "Reis dede, selamün aleyküm" dedi.

Salonda herkesi güldüren bu çıkışın ardından Erdoğan, "İşte bu da bir Hatice" dedi ve güldü.

Minik kız daha sonra "Selamün aleyküm, aleyküm selam, bu ne güzel kelam. Yaşasın İslam, elimizde Kur'an.." diye devam etti.

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