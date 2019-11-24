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Binali Yıldırım, okul açılışında konuştu

İZMİR Menderes'te Maurice Aliberti-Esin Özgener İlkokulu’nun açılışında konuşan 28. Dönem TBMM Meclis Başkanı Binali Yıldırım, “Eğitime 188 milyar bütçe ayrıldı. Eğitim, sağlık, emniyet, adalet; Türkiye’yi bu dört temel üzerinde yükselteceğiz” dedi.

“12 Eylül’ün nadir de olsa iyi yaptığı işlerden biri 24 Kasım”

28. Dönem TBMM Meclis Başkanı Binali Yıldırım, “Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. 12 Eylül ülkemize çok zarar verdi ama nadir de olsa iyi yaptığı işlerden biri de 24 Kasım’ın Öğretmenler Günü ilan edilmesi. 2017 yılında İl Milli Eğitim Müdürümüz Ömer Yahşi ve Özgener-Aliberti aileleri ile bir araya gelerek sözleşme imzaladık. Amaç, mevcut olan ve ihtiyaca cevap vermeyen gayet eski okulu yıkıp yerine çok güzel 24 derslikli bir okul yapılmasıydı.

Bir yıllık sürede inşaatı büyük bir gayretle tamamladılar. Evlatlarımız bir müddet okullarından uzak kaldılar. Artık kendi yuvalarına, yepyeni güzel bir şekilde yapılmış okullarına dönüyorlar. İnşallah eğitimlerini en güzel şekilde sürdürecekler ve geleceğimizin güvencesi gençlerimiz olarak yetişmiş olacaklar” dedi.

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