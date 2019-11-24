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Başakşehir’de elektrikli sobadan çıkan yangında 2 kardeş hayatını kaybetti

BAŞAKŞEHİR’de bir evin bodrum katında elektrikli sobandan çıkan yangında biri bebek 2 kardeş hayatını kaybetti. Aile yakınları sinir krizi geçirirken, kardeşlerin naaşı Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın bodrum katında meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle birlikte akrabalarının yanına gelen yabancı uyruklu E.H, ve R.H. adlı kardeşler evde kimsenin olmadığı sırada ısınmak için elektrikli sobayı açtı. Bir anda dumanların arasında kalan kardeşlerin çığlıklarını duyan vatandaşlar, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, biri bebek 2 kardeşi salonun ortasında birbirlerine sarılmış halde ölü olarak buldu. Olay yerine gelen polis ekipleri daire ve sokak girişine güvenlik şeridi çekerek, incelemelerde bulundu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin ve cumhuriyet savcısının işlemlerini tamamlamasının ardından iki kardeşin cenazesi Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Acı haberi alan aile yakınları ise sinir krizi geçirdi. Olay yerinde baygınlık geçiren acılı anneye sağlık ekipleri müdahale etti.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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