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İstanbul Esenyurt'ta 3 yaşındaki çocuğun vurulması olayında baba gözaltına alındı

İSTANBUL Esenyurt'ta 'ta annesinin kucağında balkondan dışarıya bakarken kurşun isabet ettiği iddia edilen 3 yaşındaki kız çocuğunun babasının kaza kurşunu sonucu yaralandığı ortaya çıktı. İlk vurulduğunda, "Düğün konvoyundakilerin ateş açması sonucu kurşun isabet etti" diye ifade veren babanın sokaktaki güvenlik kamera görüntüleri incelemesi sonrası ifade değiştirdiği belirtildi.

İSTANBUL Esenyurt’ta bir şahıs, evinde silahıyla uğraşırken 3 yaşındaki kızını ağır yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilkent Mahallesi'ndeki evlerinde F.K., ruhsatsız tabancasıyla uğraşırken silahın ateş alması sonucu kızı E.B.K.'yı (3) karnından ağır yaraladı.

Babası tarafından çevredeki özel bir hastaneye ulaştıran çocuk, daha sonra Çapa Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı.

Gerçeği itiraf etti

Çocuğun hayati tehlikesi devam ederken, polis, babanın hastanedeki ifadesinde çocuğunun evin balkonunda annesinin kucağındayken düğün konvoyunda açılan ateş sonucu yaralandığını söylediğini tespit etti.

Polisin ikinci kez konuştuğu baba bu kez, çocuğuyla sokakta yürürken nereden geldiği belli olmayan bir mermiyle yaralandığını anlattı.

Çelişkili ifadeler üzerine ekipler, babayı gözaltına aldı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, sokakta herhangi bir olaya rastlamayınca F.K., tehdit edildiği için ruhsatsız silah aldığını ve evinde silahla uğraşırken kazayla çocuğunu vurduğunu itiraf etti.

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