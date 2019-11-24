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İstanbul Beyoğlu'nda baba oğul kavgasında polis de yaralandı

İSTANBUL Beyoğlu’nda aile içi sorunları nedeniyle sokakta oğluyla tartışan bir baba, silahla önce oğlunu ardından da olaya müdahale eden polisi vurdu. Zanlı, başka bir polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

İSTANBUL Beyoğlu'nda tartıştığı oğlunu ve olaya müdahale eden polisi silahla yaralayan baba, başka bir polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, Hacıahmet Mahallesi'nde baba Bülent T., tartıştığı 18 yaşındaki oğlu İlhan T.'yi silahla yaraladı.

O sırada olay yerine yakın bir noktada uygulama yapan ve silah sesleri üzerine olaya müdahale etmek isteyen polislerden biri de Bülent T.'nin açtığı ateş sonucu yaralandı.

Zanlı, başka bir polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

İlhan T. ile Bülent T. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Polis memurunun bacağında sıyrık olduğu, babayla oğlunun da hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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