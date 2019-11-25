Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak: Kızdığım kişi gazeteci

Dün Türkiye'nin her yerinde kutlanan Öğretmenler Günü'nde, hoş olmayan görüntüler de yaşandı.

Konya'daki törende Vali Cüneyit Orhan Toprak, konuşma yaptığı sırada; "Sen öğretmen misin birader? Öğretmen gibi otur da bir görelim." diyerek karşısındaki kişinin oturuşunu eleştirdi. Yaşanan olay sonrasında Vali Toprak'a, çok sayıda tepki geldi. Vali ise yeni bir açıklama yaptı.

"NEZAKET ÖLÇÜLERİNİN ÇOK ÖTESİNDE"

Cüneyit Orhan Toprak, şunları belirtti: "Öğretmenler Günü münasebetiyle düzenlenen ve çok güzel geçen program esnasında, maalesef üzücü bir gelişme yaşanmıştır. Programdaki konuşmam sırasındaki protokolde oturan bir kişinin oturma biçiminin asgari nezaket ölçülerinin çok ötesinde olması üzerine, kendisine öğretmen olup olmadığını sordum. Şahsın, başıyla olumlu işaret yapmasından sonra bir uyarım oldu. Ülkemize, bizlere ve tüm insanlığa emeği olan bütün öğretmenlerimizin, bu kadar önemli bir günde yerel muhabir olduğunu öğrendigimiz bir kişiden dolayı böyle bir durumla karşılaşmaları beni de derinden üzdü. Çok büyük bir heyecan ve mutlulukla geldiğimiz törende, öğretmen olmasa dahi bu tip bir oturuş şekli orada bulunan herkese karşı da uygun görülemezdi. Program yaklaşık 2 bin öğretmenimizin bulunduğu ortamda çok coşkulu, mutlu ve heyecanlı şekilde devam etmiştir. Her şeye rağmen Konya'nın, Öğretmenler Günü'nde böyle bir konuyla gündeme gelmesinden dolayı üzüntülerimi tekraren kamuoyuna bildirir, saygılar sunarım."