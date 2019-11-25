SPOR

Vedat Muriç ne zaman dönecek? Rıdvan Dilmen açıkladı

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçeli Vedat Muriç'in geçtiğimiz hafta kendisine 5 hafta oynayamayacağını söylediğini ifade etti.

Rıdvan Dilmen, NTV yayınlanan Yüzde Yüz Futbol programında Fenerbahçe'nin deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 0-0 golsüz berabere kaldığı maçı değerlendirirken Vedat Muriç'in sahalara ne zaman döneceğiyle ilgili bilgi verdi.

'5 hafta yokum hocam' 

Geçtiğimiz hafta golcü oyuncuyu aradığını ifade eden Rıdvan Dilmen, "Vedat Muriqi ile geçen hafta telefonda konuştum, '5 hafta yokum hocam' dedi. 'Normal oyuncular için diyorsun herhalde, sen daha çabuk dönersin' dedim. 'İnşallah deneyeceğim hocam' dedi. MR'ı bozar diyorum. Tekme yiyor, sonra içeri giriyor, öyle bir oyuncu" dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ankara'da ByLock kullandığı tespit edilen 34 kişi yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri'nin davetlisi olarak Katar'a gidiyor
Arda Turan Galatasaray'ı ikiye böldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Londra'ya çantasında 5 önemli dosyayla gidiyor
Emre Belözoğlu'ndan Gökhan Töre'ye: Bırakın gelsin bırakın!
Koç Holding'den Yapı Kredi açıklaması! Görüşmeler devam ediyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Beştepe'ye giden CHP'li iddiasıyla ilgili konuşması
Eyüpsultan'da gecekondu yangını
31 Aralık 2019 resmi tatil mi okullar tatil olur mu?
Karaman'da yön levhasına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Yeni doğmuş bebeğe suni teneffüs yaptı sonra bakın ne oldu
2. yargı paketi maddeleri içeriği neler var son haber
Güvercin 2. bölüm fragmanı
Çıplak küvet pozunu paylaştı Yasak Elma'nın yıldızı Tuvana Türkay'ın olay fotoğrafı