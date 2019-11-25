Flamengo'nun Libertadores kutlaması

River Plate'in 89'uncu dakikaya 1-0 önde girdiği Copa Libertadores finalinde Gabriel Barbosa'nin art arda attığı iki golle zafere ulaşan Brezilya temsilcisi, kupayı 38 yıl sonra müzesine götürmeyi başardı.

Karşılaşmanın ardından Estadio Monumental'de kırmızı siyahlıların büyük sevinci vardı. Dramatik finalin sona ermesiyle Brezilyalılar stattan keyifle ayrılırken, esas kutlama ise Brezilya futbolunun mabedi Maracana'daydı.

Peru'daki finali dev ekranlarda izleyen 30 bini aşkın Flamnego taraftarı, son dakikada gelen zaferin ardından Maracana'yı adeta festival alanına çevirdi.

Flamengo Teknik Direktörü Jorge Jesus da fazlasıyla gururluydu. 28 yıl sonra kupayı kazanan ilk Avrupalı antrenör olan Jesus, Liverpool ve Tottenham arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalinden çok daha keyifli bir mücadele sundukları söyledi.

Finalin kaybedeni River Plate'te ise hüzün vardı. Arjantinli taraftarlar büyük bir şokla stadyumdan ayrılırken, teknik direktör Marcelo Gallardo da hissettiği tek şeyin acı olduğunu belirtti.