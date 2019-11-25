Halk Tv'nin Muharrem İnce'ye uyguladığı sansür neden konuşulmuyor?

CHP'li Muharrem İnce, Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın gazeteci Talat Atilla'yı kaynak göstererek "Beştepe'ye giden CHP'li Muharrem İnce" iddialarıyla ilgili Yalova'nın Elmalık köyündeki evinin önünde basın mensuplarının sorularını yanıtlarken Halk Tv canlı yayını yarıda kesti. İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın da konuk olduğu Para Gündem programında bu konu gündeme geldi.

Yalova'ya giderek toplantıya katılan Hadi Özışık, İnce'nin 'toplantıya herkes gelebilir' sözlerini hatırlattı ve ardından sosyal medyada 'İnce'yi tebrik eden yandaş gazeteciler' haberleri çıktığına dikkat çekti.

"Başı derde giren havuz medyası diyor" diyen Özışık bunun terk edilmesi gerektiğini belirtti ve asıl meselenin Muharrem İnce konuşurken bazı kanalların canlı yayını kesmesi olduğunu söyledi. Özışık, "Gazetecilik yapmak yandaşlık yapmak değil, sorun bazı kanalların konuşmayı verip vermemesi. " ifadelerini kullandı.

Özışık sözlerini şöyle sürdürdü:

"BAŞI DERDE GİREN HEMEN HAVUZ MEDYASI DİYOR"

Muharrem İnce Twiter'da yaptığı toplantıya herkes gelebilir dedi. Bende Yalova'ya gittim. Sonra twiter'da 'İnce'yi tebrik eden yandaş gazeteciler' haberleri çıktı.

Havuz medyası, yandaş medya bunları bırakmak gerekiyor. Başı derde giren hemen havuz medyası diyor. Bunun terk edilmesi gerekiyor.

"SORUN MUHARREM İNCE KONUŞURKEN YAYINI KESEN KANALLAR"

Esas sorun Muharrem İnce haberlerini kesinti yapan kanallar. İnce konuşurken bazı kanallar yayını hemen kesti. Halk Tv neden kesti yayını bu tartışılmalı. Gazetecilik yapmak yandaşlık değil. Ben Yalova'ya gittim Özcan Özel'le de konuştum oradaki insanlarla konuştum ben Muharrem İnce'yi tebrik etmeye gitmedim.Sorun bazı kanalların konuşmayı verip vermemesi.

"CHP'NİN İŞİ ZOR OLACAK"

Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, "Kılıdaçroğlu'nun bir şeyler yapması lazım. İnce ile yan yana fotoğraf vermesi meselesi gerçekleşmedi. Beraber hareket etme bunlar görüntü verirler mi? Sembolik olur anlamı olmaz. CHP'de bazı hesaplar var kurultaya kadar görülmesi gereken hesaplar...Gazetecilik boyutu benim açımdan kapandı. CHP özeleştiri yapmazsa önümüzdeki süreçte işi zor olacak." yorumunda bulundu.