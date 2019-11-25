İstanbul'da sürücü kursu öğretmenine saldırı anı kamerada
İSTANBUL'da sürücü kursu öğretmeni, sınavı geçemeyen öğrencisinin yakınları tarafından saldırıya uğradı.
İstanbul Bahçelievler‘de, geçtiğimiz günlerde direksiyon sınavı yapıldığı sırada bir adayın yakınları, sürücü kursu öğretmenine saldırdı.
Sınavı geçmedi diye öğretmeni dövdüler
Sınavı geçemeyen adayın yakınları, yol ortasında öğretmeni tekme tokat dövdü. Çevredeki vatandaşlar, aday yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı.
Darp anı kamerada
Sürücü kursu öğretmeninin saldırıya uğradığı o anlar ise saniye saniye, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, direksiyon başında olan öğretmenin araçtan zorla indirildiği görülüyor. Ardından, öğretmen birkaç kişi tarafından yol ortasında darbediliyor. Çevredeki vatandaşların da ayırmaya çalıştığı görülüyor.