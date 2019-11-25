İstanbul'da sürücü kursu öğretmenine saldırı anı kamerada

İstanbul Bahçelievler‘de, geçtiğimiz günlerde direksiyon sınavı yapıldığı sırada bir adayın yakınları, sürücü kursu öğretmenine saldırdı.

Sınavı geçmedi diye öğretmeni dövdüler

Sınavı geçemeyen adayın yakınları, yol ortasında öğretmeni tekme tokat dövdü. Çevredeki vatandaşlar, aday yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı.

Darp anı kamerada

Sürücü kursu öğretmeninin saldırıya uğradığı o anlar ise saniye saniye, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, direksiyon başında olan öğretmenin araçtan zorla indirildiği görülüyor. Ardından, öğretmen birkaç kişi tarafından yol ortasında darbediliyor. Çevredeki vatandaşların da ayırmaya çalıştığı görülüyor.