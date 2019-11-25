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Kafes dövüşünde nakavt olan Sabriye Şengül, "Hırsıma yenildim" diyerek gözyaşlarına boğuldu

İlk defa kafes dövüşüne çıkan ancak rakibine 32 saniyede yenilen Sabriye Şengül canlı yayında "Rakibime değil hırsıma yenildim" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Survivor yarışmasıyla tanınan Sabriye Şengül, tarihte ilk kadın Türk MMA dövüşçüsü olarak çıktığı kafes dövüşünün 32. saniyesinde rakibine yenildi. Şengül, Bellator Londra'da ayağının kaymasıyla düştü ve rakibi tarafından üst üste yumruklara maruz kaldı. Milli sporcu, katıldığı canlı yayında "Ben rakibime yenilmedim, hırsıma yenildim" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

"HIRSIMA YENİLDİM"
MMA'ye katılan ilk Türk sporcu olarak göğsümüzü kabartan Sabriye Şengül, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına katıldı. Maç sırasında yaşadıklarını anlatan Sabriye, "Yapmamam gerken hamleleri yaptım, hocamı dinlemedim, hırsıma yenildim" sözleriyle pişmanlığını dile getirdi.

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