Galatasaray maçı öncesi Okan Buruk'tan motivasyon konuşması

Süper Lig'de 12.hafta maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda konuk olduğu Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek zirve yarışını devam ettirdi.

''Sokaktaki insanların favorisi sizsiniz''

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda 1-0 kazandıkları maç öncesi teknik direktör Okan Buruk, soyunma odasında şu konuşmayı yaptı;

"Dışarıdaki herkes sizden bahsediyor. Sokaktaki insanların favorisi sizsiniz. Yukarıya doğru giden sizsiniz. Kendinize güvenecek olan sizsiniz. Bugün kazanacak olan yine sizsiniz. Çıkın kazanın. Tekrar sevinelim, tekrar kutlayalım."