GÜNCEL

Eşine bağırdığını iddia ettiği doktorun odasını fırçayla basan şahıs kamerada

PENDİK’te aile sağlığı merkezinde kimliği olmadığı için işlem yaptıramayan N.T. isimli kadın, durumu kocasına anlatınca öfkeli koca sağlık merkezini bastı.

Olay, Pendik Esenyalı Mahallesinde aile sağlığı merkezinde meydana geldi. İddiaya göre N.T. isimli kadın kimliği olmadan geldiği aile sağlığı merkezinde, doktorunun istediği tahlilleri devlet bütçesinden yaptırmaya çalıştı.

Görevlilerin kimliğiyle tekrar gelmelerini söylemesi üzerine kadın durumu eşine anlattı. Ö.T. isimli öfkeli koca aile sağlığı merkezine gelerek doktorun odasını bastı. Şahıs, eşine bağırdığını iddia ettiği doktora küfür ve hakaretlerde bulundu.

Görevlilerin müdahalesiyle doktoru darp edemeyen şahıs odadan çıktı, daha sonra doktoru darp edebilmek için elinde fırçayla tekrar odayı basmaya çalıştı. Doktor, odasının kapısını son anda kapatarak darptan kurtuldu. Şahıs bir süre kapıyı tekmeleyip odaya girmeye çalıştıysa da başarılı olamadı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
UEFA'dan Ali Palabıyık ve Halis Özkahya'ya kritik görevler verildi
Louis Vuitton dünyaca ünlü markayı 16.2 milyar dolara satın aldı
Mario Balotelli Galatasaray'a sıcak bakıyor
Karadeniz'de alabora olan geminin ambarında 14 bin koyun mahsur kaldı
İYİ Parti sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu'ndan dikkat çeken erken seçim açıklaması
Sivas Deliilyas Belediye Başkanı Mehmet Tek öğrenci servisinde şoförlük yapıyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Salda Gölü Tabiat Parkı alanı 570 dekara çıkarıldı
Çocukların ateşle oyunu ormanı yakıyordu
EYT nedir Emeklilikte yaşa takılalar son haberler
S-400 hava savunma sistemleri test ediliyor
Deniz Zeyrek Habertürk'te canlı yayını terk etti
Efsane Cuma Hepsiburada indirimleri son gün ne zaman?
Kafes dövüşünde nakavt olan Sabriye Şengül, "Hırsıma yenildim" diyerek gözyaşlarına boğuldu
VGM burs sonuçları açıklandı VGM burs sonuç sorgulama