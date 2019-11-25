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Salda Gölü Tabiat Parkı alanı 570 dekara çıkarıldı

BURDUR Valiliği, Salda Gölü kıyısında Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Salda Gölü Tabiat Parkı'nın 120 dekar olan alanını Tarım ve Orman Bakanlığı onayı ile 2019 yılı içinde 570 dekara çıkarıldığını bildirdi.

İlave edilen 450 dekar alan, kontrolsüz girişlerin ve kirlenmenin önlenmesi amacıyla DKMP 6. Bölge Müdürlüğü tarafından doğal dokuya uygun olarak ahşap direkli kafes tel ile çevrilerek koruma altına alındı.

Burdur Valiliğinin talebi doğrultusunda DKMP Bölge Müdürlüğü’nce yürütülen çalışma neticesinde mevcut alan bitişiğinde yer alan 450 dekarlık alanın mevcut alana eklenerek genişletilmesi talebi 2019 yılı içerisinde tescil edilerek Tabiat Parkı alanı 570 dekara çıkarıldı.

Genişletilen 450 dekarlık bölümde ziyaretçilerin kontrolsüz girişinin önlenmesi ve kullanımdan kaynaklı kirliliğin önüne geçilmesi amacıyla başlatılan “Kafes Tel ve Ahşap Çit İşi” 2019 Kasım ayı itibariyle tamamlandı.

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