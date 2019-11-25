Deniz Zeyrek Habertürk'te canlı yayını terk etti

Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın "Beştepe'ye giden CHP'li" yazısı sonrası yaşanan gelişmeler bugün Habertürk'te Ebru Baki'nin sunduğu 'Para Gündem' programında masaya yatırıldı. Habertürk TV'nin Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir ile Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek arasında sert bir tartışma yaşandı.

Deniz Zeyrek, "Yanlış bir haber nasıl Habertürk'ü töhbet altında bırakmayacaksa... Sen başyazarısın, yazı yazıyorsun..." sözlerini Bülent Aydemir "Sıradan bir haber değil" diyerek kesti. Deniz Zeyrek de "Sıradan bi haberdi" dedi.

DENİZ ZEYREK: SÖZCÜ GAZETESİ'Nİ HEDEF HALİNE GETİRİYORSUNUZ

Ebru Baki'nin "Rahmi Turan yazmaya devam edecek mi sizce?" sorusuna Deniz Zeyrek, "Özür diledi, yanlış yaptığını söyledi" yanıtını verdi.

Zeyrek daha sonra ise, "Yanlış yapıyorsunuz, Sözcü Gazetesi'ni hedef haline getiriyorsunuz. Doğru değil bu yaptığınız" dedi.

YAYINI TERK ETTİ

Yaşanan tartışmada 'dayatma' suçlamasında bulunulması sonrası Deniz Zeyrek, "Ben müsaade ederseniz çıkmak istiyorum. Ben sadece Rahmi Turan'ın yaptığı hatayı, gazeteye mal etme çabanızın yanlış olduğunu, operasyon yaptığınızı düşünüyorum" diyerek yayını terk etti.

Zeyrek daha sonra tekrar yayına gelerek diğer konular üzerinde yorumda bulundu.