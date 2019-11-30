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Soylu kritik açıklamayı yaptı: 25 bin 149 yeni ByLock kullanıcısı tespit edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 25 bin 149 yeni ByLock kullanıcısının tespit edildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bylock kullanıcılarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Daha önce kullanıcısı tespit edilememiş

Bakan Süleyman Soylu, şu ifadelere yer verdi: ByLock konusunda yaptığımız çalışmalarla, daha önce kullanıcısı tespit edilememiş 25 bin 149 ID'nin kullanıcısı tespit edilmiş, 1387’si kamuda aktif görevde olan 7 bin 694 şahıs belirlenmiş ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına bildirilmiştir.

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