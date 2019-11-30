Hollanda'nın Lahey kentinde bıçaklı saldırı 3 kişi yaralı
Hollanda Lahey'deki bıçaklı saldırıda 3 kişi yaralandı.
Hollanda'nın Lahey kentinde, bıçaklı saldırı sonucu yaralananların olduğu bildirildi.
Hollanda polisinden yapılan yazılı açıklamada, Lahey kentindeki Büyük Pazar Sokağı'nda bıçaklı saldırı sonucu yaralananların olduğu belirtildi.
Saldırgan 45-50 yaşlarında
Açıklamada, açık tenli, 45-50 yaşlarındaki saldırganın polis tarafından arandığı ifade edildi.
Yerel medyadaki haberlerde ise olayda yaralanan 3 kişinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
Bu arada, olay yerine çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibinin sevk edildiği, sokağın trafiğe kapatıldığı görüldü.