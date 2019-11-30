Gençlerbirliği: 3 - Yeni Malatyaspor: 3

Süper Lig’in 13. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Yeni Malatyaspor ile 3-3 berabere kaldı.

11. dakikada Giovanni Sio’nun pasında ceza sahası dışında buluşan Baiano’nun şutunu kaleci Farnolle kornere çeldi. Candeias’ın kullandığı kornerde Flavio’nun kafa vuruşu az farkla auta gitti.

22. dakikada Robin Yalçın’ın ters vuruşunda kaleye yönelen topu Yeni Malatyaspor kalecisi Farnolle kornere çeldi.

23. dakikada Bifouma’nın ceza sahasına girer girmez sol çaprazdan çektiği şutu Gençlerbirliği kalecisi Eraç Özbir topu oyun alanına çeldi.

44. dakikada Gökhan Tören’nin pasında ceza sahasında buluşan Bifouma sol çaprazdan yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu. 0-1

52. dakikada savunmadan dönen topla ceza sahası dışında buluşan Giovanni Sio sol ayağı ile yaptığı müthiş vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-1

56. dakikada Candeias’ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşu kaleci Farnolle güçlükle kornere çeldi.

61. dakikada Robin Yalçın’ın uzaktan şutunda kaleci Ertaç Özbir sağına gelen topa iyi uzandı.

73. dakikada Floyd Ayite’nin ceza sahası dışından yaptığı vuruş direğe çarparak oyun alanına döndü.

75. dakikada VAR’dan gelen uyarı ile maçın hakemi Zorbay Küçük, Floyd Ayite’nin şutu sonrası Murat Yıldırım’ın elle müdahalesini tespit ederek penaltı noktasını gösterdi.

76. dakikada kazanılan penaltıyı Stancu gole çevirdi. 2-1

85. dakikada Murat Yıldırım’ın ceza sahası içine verdiği pasta topla buluşan Robin Yalçın'ın ağları sarstı. 2-2

88. dakikada Bifouma’nın ceza sahasına gönderdiği topu Gençlerbirliği savunması istediği gibi uzaklaştıramadı. Ceza sahası dışında topla buluşan Robin Yalçın kendisinin 2 takımının 3. golünü attı. 2-3

90+1. dakikada Yeni Malatyaspor savunmasının uzaklaştıramadığı topla ceza sahası içinde buluşan Rahmetullah Berişbek, topu ağlara gönderdi. 3-3

Stat: Eryaman

Hakemler: Zorbay Küçük xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Hakan Yemişken xx

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir xx, Erdem Özgenç xx (Sadio Diallo dk. 66 x), Flavio xx, Toure xx, Halil İbrahim Pehlivan xx, Berat Özdemir x (Floyd Ayite dk. 46 x), Baiano xx, Sessegnon xx, Candeias xx (Rahmetullah Berişbek dk. 89 xx), Giovanni Sio xxx, Stancu xxx

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Bjarsmyr, Arda Kızıldağ, Yasin Pehlivan, Sefa Yılmaz, Mats Seuntjens, İlker Karakaş, Polomat, Nadir Çiftçi

Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Chebake xx, Mustafa Akbaş xx, Mina xx, Sakıb Aytaç xx, Robin Yalçın xx, Gökhan Töre xx (Guilherme dk. 71 x), Acquah xx (Fofana dk. 79 x), Ahmed Ildiz xx (Murat Yıldırım dk. 62 x), Bifouma xxx, Jahovic xx

Yedekler: Ufuk Ceylan, Rahman Buğra Çağıran, Erkan Kaş, Yiğithan Güveli, Özer Özdemir, Donald, Chalali, Eren Tozlu

Goller: Bifouma (dk. 44), Robin Yalçın (dk. 85 ve 88) (Yeni Malatyaspor), Giovanni Sio (dk. 52), Stancu (dk. 76 pen.), Rahmetullah Berişbek (dk. 90+1) (Gençlerbirliği)

Sarı Kartlar: Erdem Özgenç, Giovanni Sio (Geçlerbirliği), Murat Yıldırım, Fofana (Yeni Malatyaspor)