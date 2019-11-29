Başkan Erdoğan'ın Macron sözleri sonrası Fransa'dan küstah hamle!

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yönelik "Önce sen kendi beyin ölümünü kontrol ettir" sözlerinin ardından Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa'yı bakanlığa çağıracaklarını açıkladı.

Geçtiğimiz ay The Economist dergisine röportaj veren Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda terör örgütü YPG/PKK tarafından oluşturulmak istenen terör koridorunu bertaraf etmek, bölgede huzur ve barışı sağlamak amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı skandal sözlerle eleştirerek, "Bir diğer NATO müttefikimiz Türkiye, bizim ilgimizin olduğu bir alanda haber vermeden askeri harekat düzenliyor" ifadelerini kullanmıştı. Macron konuyu ardından daha da ileri götürerek, "Şu an yaşadığımız şey NATO'nun beyin ölümüdür. ABD, Avrupa projesine sırtını döndü. ABD ve NATO müttefikleriyle stratejik karar alma mekanizmasında bir koordinasyon yok" dedi.

Türk elçiyi bakanlığa çağıracaklar

Euronews'in haberine göre, Erdoğan'ın sert sözlerinin ardından Fransa, Paris'teki Türk elçiyi bakanlığa çağıracağını açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada Erdoğan'ın ifadelerine ilişkin, "Bu bir açıklama değil, hakaret. Büyükelçi bakanlığa, Erdoğan'ın sözlerini açıklamak için davet edilecek" denildi.