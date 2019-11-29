YPG/PKK'lı teröristler El Bab'da sivillere saldırdı: 4 yaralı

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan El Bab'da YPG/PKK'lı teröristlerin saldırılarında 4 sivilin yaralandığını açıkladı.

Terör örgütü YPG/ PKK masum sivilleri hedef almaya devam ediyor. Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan El Bab'da sivillere düzenlenen saldırılarda 4 kişi yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitetr hesabından yapılan paylaşımda, "Fırat Kalkanı Harekat bölgesindeki huzur ortamını kasteden PKK/YPG'li teröristler masum sivilleri hedef almaya devam ediyor. El Bab'da bombalı araç patlatarak 2 sivili yaralayan teröristler, aynı bölgedeki Abe köyünde tarlada çalışan 2 masum sivili de TOW füzesiyle yaraladı." ifadeleri kullanıldı.